О том, как красочно выглядят обломки одного из трех истребителей-бомбардировщиков Су-34, сбитого бойцами Сил Обороны на Херсонщине, пишет «НБН», ссылаясь на материал LIGA.NET.

Как стало известно, несколько соответствующих кадров, сделанных с разных ракурсов, были неосторожно опубликованы пропагандистскими ресурсами, подконтрольными Кремлю. На нижеразмещенном фотоснимке видно, как горит «демилитаризованный» Су-34 ВКС страны-агрессора.

Отметим, что накануне спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат намекнул — ликвидация вражеских самолетов стала возможна благодаря поставкам западных систем противовоздушной/противоракетной обороны Patriot.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Данилов рассказывал о деталях операции по уничтожению трех российских Су-34.