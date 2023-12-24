О том, что обстановка в городе изменяется не по дням, а по часам, и в целом — достаточно сложная, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, прозвучавшее в эфире телемарафона, на YouTube-канале «ТСН».

По словам Барабаша, оккупанты постоянно давят, не прекращая штурмовых действий ни днем, ни ночью, пытаясь подобным образом выполнить поставленные задачи и взять Авдеевку.

В частности, слишком много бросают бронетехники и «живой силы» на город. Впрочем, украинская армия справляется — фиксируется тысячи мертвых «хороших россиян» в окрестностях Авдеевки, что можно рассмотреть не только вблизи, но и «по камерам видно, когда дроны летают».

Глава Авдеевской ГВА добавил, что потери оккупантов у позиций ВСУ исчисляются сотнями, однако, «вторая армия мира» фактически разрушает Авдеевку до основания:

Иногда заезжая в город и находясь там несколько часов — заезжаешь и картинка одна, а выезжаешь — уже другая. Город меняется не по дням, а часам.

Ранее мы писали о том, что начальник Авдеевской ГВА сообщал о смене тактики оккупантов в боях за город 22-го декабря.