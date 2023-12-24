О том, что захватчики необдуманно подтвердили намеренное использования химического оружия против Сил Обороны нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу американского «Института изучения войны» (ISW).

Как стало известно, 22-го декабря, в Telegram-канале 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ РФ появилась большая публикация, в которой сообщалось о «радикальном изменении тактики» в боестолкновениями с украинской армией у Крынок, в частности, открытом применении химического оружия.

Аналитики ISW подчеркнули — только после того, как 810-я отдельная морская пехотная бригада осуществила ротацию около Крынок, захватчики стали сбрасывать гранаты К-51 с дронов на позиции ВСУ, намереваясь выбить защитников. На кадрах, размещенных оккупантами, заметно сбрасывание данной аэрозольной гранаты К-51 (наполняются раздражителем 2-хлорбензальмалононитрилом, подтипом слезоточивого газа, так называемым агентом контроля беспорядков [RCA]).

В «Институте изучения войны» акцентировали — такие действия путинской армии являются очевидным нарушением «Конвенции о запрещении химического оружия», ратифицированной государством-террористом в 1997-м году (данным документом не допускается использование RCA, как метода ведения войны).

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