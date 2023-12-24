О том, что необходимо как можно быстрее увеличить объемы производства оружия для Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, опубликованное в TVN24.

По словам Сикорского, Украине жизненно нужны как техника, так и боеприпасы, при этом, страны Запада (ЕС и США) фактически в 20 раз богаче РФ, однако государство-террорист смогло перевести собственную промышленность на «военные рельсы» и производит больше оружие. Кроме того, современные «войны выигрываются не тактическими битвами, как в Бахмуте или сейчас в Авдеевке», а достаточными мощностями военно-промышленного комплекса.

Глава польского МИД подчеркнул, что намерен поговорить с министром промышленности Марженой Чарнецкой касательно того, что именно следует сделать для увеличения производства техники и боеприпасов, уточнив — Украина располагает уникальными технологическими наработками изготовления ракет и БПЛА, и Польша, в свою очередь, смогла бы стать площадкой для их производства.

Сикорский добавил:

Сейчас такого промышленного сотрудничества с Польшей практически нет, но оно должно быть.

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