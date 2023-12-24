О том, что на временно захваченных территориях Украины, подобный фарс должен показать «легальность» оккупации, вследствие якобы массовой явки местных жителей (для этого псевдовыборы растянули на 3 дня, разрешив голосовать по месту проживания), пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, в рамках подготовки к симуляции волеизъявления, на Левобережье Херсонщины оккупационными «властями» сформирован «избирательный штаб Владимира Путина», в обязанности представителей которого входит курирование действий российских «волонтеров», свезенных в данный украинский регион ради фальсификаций и массовки.

В частности, сейчас «волонтерами» ведется сбор подписей за выдвижение международного преступника Путина в президенты — дать «автограф» потенциальных избирателей принуждают вооруженные оккупанты.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС перечисляли факторы, указывающие на рост недовольства населения на ВОТ востока Украины.