О том, что парламентарии намереваются продлить оказание некоторых видов помощи ВПЛ до окончания войны с РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление члена комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ Украины, нацменьшинств и межнациональных отношений Максима Ткаченко, опубликованное в Telegram-канале «Телеканал Рада».

По словам Ткаченко, сейчас нардепами прорабатывается законопроект, направленный на пролонгации обеспечения гарантированной компенсации на жилье до завершения военного положения всем ВПЛ, вопреки предыдущему решению Кабмина, — с 1-го февраля 2024-го года почти в 15 раз сократить численность внутренне перемещенных лиц, которые получали подобную госпомощь.

Нардеп от «Слуги Народа» подчеркнул — забирать вышеописанные выплаты нельзя, поскольку новое жилье переселенцам так и не предоставлено.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев рассказал, что будет с соцвыплатами, если Украина не получит финансовую помощь в ближайшее время.