О том, что военнообязанные граждане Украины располагают правом на определение конкретной бригады для прохождения воинской службы в ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных Войск Владимира Фитьо, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Фитьо, на данном этапе открыта возможность всем военнообязанным избирать не только собственную профессию, но и бригаду, в которой они намерены проходить службу, однако следует успешно «закрыть» несколько этапов.

В частности, перед осуществлением такого важного выбора, нужно заранее обратиться в подразделение, получить заключение от его представителей, после чего явиться в ТЦК/СП, где и заключить контракт, например, до объявления демобилизации, и тогда «вы будете служить именно там, где вы выбрали, именно на той профессии».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны анонсировали массовую рассылку электронных повесток всем военнообязанным украинцам.