О том, что украинцам, вышедшим на заслуженный отдых по выслуге лет, могут прекратить выплату пенсионного пособия, пишет «НБН», ссылаясь на ответ, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте ПФУ.

Например, если пенсионер остается трудоустроенным по своей специальности, хотя мог бы выйти на пенсию по выслуге лет, то выплаты приостанавливаются, пока пожилой гражданин не уволится. При этом, если украинец устроится на работу на иную профессию, не дающую право ухода пенсию по выслуге лет, пособие продолжает начисляться.

В частности, если экс-учитель, получает пенсию по выслуге лет, но устроится в общеобразовательной школе на должность ассистента учителя инклюзивного класса, это аннулирует право на назначение пособия:

Следовательно, в период работы на указанной должности, назначенная пенсия за выслугу лет не выплачивается.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ объяснили, когда стаж может послужить причиной отказа в выплатах.