О том, как вследствие увеличения размера прожиточного минимума (до 3 028 гривен) с 2024-го года, вырастут и суммы обязательного пенсионного сбора, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт ассоциации отечественных автопроизводителей «Укравтопром».

В частности, с приходом нового года, украинские водители будут вынуждены оплачивать нижеуказанные суммы сбора:

при стоимости легкового автотранспорта, не превышающей или равной 499 620 гривен — размер взноса составит 3 процента;

при стоимости легкового автотранспорта, превышающей 499 620 гривен, но не более 878 120 гривен — взнос составит 4 процента;

при стоимости легкового автотранспорта более 878 120 гривен — взнос составит от 5 процентов.

Стоит отметить, что в последней ситуации, то есть, когда автотранспортное средство стоит более 878 120 гривен, при взносе в 5 процентов, сумма сбора составит не менее 43 900 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Раде намерены ввести налоги на «бытовые» доходы граждан.