О том, что польское правительство приблизилось к принятию решения относительно остановки блокады границ с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дональда Туска, опубликованное в официальном Telegram-канале издания «Радио Свобода».

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, он все же не думает, что в ближайшие дни удастся прийти к долгожданному «максимуму», в частности, выполнить все условия, выставленные местными дальнобойщиками-перевозчиками (об отмене «транспортного безвиза» для их коллеги из нашей страны). Впрочем, все же польскому лидеру, кажется, что чего-то можно достичь, и данное решение «позволит нам снять эмоции, и снять блокады на границе».

Ранее наш информационный портал писал о том, до какого числа польские фермеры снимут блокировку у КПП «Медика-Шегини».