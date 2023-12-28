О том, что ликвидация Украиной большого десантного корабля (БДК) ВМФ РФ «Новочеркасск», негативно отразится на процессе снабжения материально-техническими средствами «второй армии мира», размещенной на ВОТ Крыма, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В частности, данный десантный корабль-танкер (по классификации НАТО — Ropucha) «Новочеркасск» был полностью уничтожен благодаря украинскому удару, пока стоял в порту Феодосии у южного побережья временно оккупированного Крымского полуострова. В соответствии с информацией из открытых источников, вполне возможно, что БДК перевозил взрывоопасный, и явно военный груз, поскольку после попадания, прозвучал не один, а целая серия взрывов.

Таким образом, в британской военной разведке сделали выводы — на один военно-транспортный корабль, регулярно поставляющий путинской армии боеприпасы, и, судя по всему, дроны-камикадзе, стало меньше, что истощит логистический потенциал захватчиков в Крыму.

Ранее мы писали о том, что в «Атеш» сообщали, как оккупанты ищут наводчиков атаки на БДК «Новочеркасск».