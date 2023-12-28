О том, что отечественные медиаресурсы не должны тиражировать материалы западных СМИ, публикующие лишь предположения, игнорируя реальные сведения по поставкам современных истребителей F-16, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, Игнат прокомментировал заметку вышеуказанного издания, касающуюся «прибытия F-16» в нашу страну, подчеркнув, что журналисты европейских и американских медиа ведут сбор только официальной информации, преднамеренно раскрывая важные подробности, и делая сомнительные выводы со словом «вероятно».

Спикер Воздушных Сил добавил, что за подобное введение в заблуждение, иноСМИ «никто не даст по голове», при этом, отечественные медиаресурсы тоже не проверяют такую дезинформацию, публикуя ее «как есть».

Игнат акцентировал:

Newsweek взяли все факты насчет F-16 и предположили, что если был разговор о передаче F-16, то давайте сделаем вывод, что истребители могут быть в Украине. Понятно, что для наших медиа и Telegram-каналов это повод для «хайпа».

Ранее мы писали о том, как Игнат объяснял, почему тревоги из-за взлета МиГ-31К такие короткие.