О том, что государство-террорист начало «нагнетать» обстановку в акватории Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, на данном этапе ситуация в Черном море захватчиками нагнетается, но вовсе не в искусственном порядке, поскольку вопреки продолжительному отсутствию российских кораблей-ракетоносителей на боевом дежурстве, сегодня зафиксирован выход сразу трех — 2-х подлодок и фрегата «Адмирал Макаров», которые суммарно могут осуществить запуск 16 крылатых ракет «Калибр», что, в свою очередь, является «очень мощным сигналом о повышении ракетной опасности на этом направлении».

Спикер ОК «Юг» акцентировала на необходимости учитывать возможность масштабного ракетного удара по Украине в ближайшее время:

Они давно изыскивали варианты по поражению энергетической инфраструктуры, критической, любой промышленной инфраструктуры, которая важна для функционирования украинской экономики. И конечно, припортовая инфраструктура, которая также не дает покоя врагу.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк рассказывала, как изменилась тактика РФ по применению авиации после потери истребителей.