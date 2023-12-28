О том, что вследствие составленных Кремлем планов касательно продолжения активных боевых действий в грядущем году, государство-террорист пробует провести усиление не только потенциала собственных штурмовых подразделений, посредством принудительной мобилизацией на ВОТ Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно, вышеуказанное решение Москвы вызвано значительными потерями младшего офицерского состава «второй армии мира» в войне с Украиной: всех россиян, прошедших ускоренную подготовку и получивших начальное офицерское звание, сразу бросают на передовую.

Кроме того, кремлевскому тирану Владимиру Путины, судя по всему, не оставляет в покое поражение ЧФ РФ на Черном море, нанесенное защитниками Украины: среди «желаний» оккупантов на 2024-й год — побыстрее подготовить специальные группы для осуществления диверсионных и провокационных действий на свободных территориях в южной части нашей страны.

Ранее мы писали о том, что в ГУР сообщали, какое заболевание подрывает боеспособность войск РФ на Купянском направлении.