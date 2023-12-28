О том, как скорректируют размер выплат с приходом следующего года, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, суммы определенных выплат изменятся в нижеуказанном порядке:

общий показатель прожиточного минимума подрастет до 2 920 гривен;

соцпомощь лицам, утратившим трудоспособность — до 2 361 гривны;

соцпомощь трудоспособным лицам — до 3 028 гривен;

пособия детям до шести лет — до 2 563 гривен;

пособия детям от 6-ти до 18-ти лет — до 3 196 гривен.

Также, с 2024-го года правительство обещает наконец провести повышение размера минимальной заработной платы:

с 1-го января 2024-го года — до 7 100 гривен (42,6 гривны/в час);

с 1-го апреля 2024-го года — до 8 000 гривен (48 гривен/в час).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ объяснили, когда работающим гражданам могут остановить начисление пенсионных выплат.