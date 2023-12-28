О том, что российско-оккупационные войска вторжения на Таврическом направлении вернулись к прежней тактике, таким образом игнорируя уничтожение нескольких самолетов ВКС РФ в последнее время, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера объединенного пресс-центра Сил Обороны Таврического направления Александра Штупуна, прозвучавшее в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Штупуна, российские захватчики снова увеличили количество ударов с воздуха, а также, если провести сравнение с предыдущими сутками, фактически в 2 раза возросли цифры, указывающие на активное применения иранских дронов-камикадзе — «почти до сотни [ежедневно]».

Кроме того, путинская армия сконцентрировала основные усилия на ведении наступления на Запорожском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где не прекращают проводить интенсивные пехотные атаки при поддержке существенного количества бронетехники.

Ранее мы писали о том, что в «Институте изучения войны» объясняли, почему РФ стремится к прекращению огня.