О том, сохранит ли правительство предыдущие доплаты военнослужащим, в размере от 30 000 до 100 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Министерства обороны Украины Юрия Джигира, опубликованное в «BBC NEWS Украина».

Как стало известно, из всей вышеописанной суммы, на выплаты защитников нашей страны в 2024-м году выделяется более 50 процентов — 751,3 млрд гривен. Таким образом, финансовое стимулирование военнослужащих останется на уровне 2023-го года.

Впрочем, следует учитывать изменчивую ситуацию на важных участках фронта, которая может спровоцировать рост потребностей ВСУ, вследствие высокой интенсивности боев и увеличения численности военных — при таком сценарии необходимо будет расширить финансирование, изменяя расходную часть госбюджета, то есть выплаты могут приостановить.

Ранее мы писали о том, что в Сухопутных Войсках ВСУ объясняли, смогут ли украинцы самостоятельно выбирать подразделение и специальность.