О том, что подобные падения ракет или «Шахедов» на территории сопредельных государств, в результате ударов РФ по Украине, фиксировались неоднократно, и такие инциденты должны послужить очередным напоминанием странам-партнерам касательно более значительного расширения нашей ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире общенационального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, во время масштабных российских атак на Украину, как в Польшу, так и в Румынию, регулярно «прилетают» ракеты и дроны-камикадзе путинской армии, поскольку враги бьют по нашим приграничным территориям, в том числе, и по западным регионам — Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и иным областям, и потому «такое возможно».

Спикер Воздушных Сил подчеркнул, что все вышеописанные происшествия являются дополнительным сигналом для наших союзников — необходимо как можно быстрее усилить Украину требуемым количеством средств ПВО, «чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили себя и защитили их».

Ранее мы писали о том, что в Генпрокуратуре называли общее количество погибших и раненых в результате комбинированной российской атаки на Украину 29-го декабря.