О том, что в рамках «Национальной стратегии доходов Украины до 2030-го года», ожидается реформа системы налогообложения, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабмина.

Как стало известно, пунктом «Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках», вводится возможность отрытия контролирующим органам доступа к сведениям, касающимся движения активов на счетах налогоплательщиков в финучреждениях.

Впрочем, пока в правительстве полагают — вышеуказанные данные достаточно «чувствительны», как касательно тематики улучшения эффективности деятельности контролеров, так и сохранения прав налогоплательщиков, учитывающих безопасность бизнеса, защиту коммерческой тайны, и, в целом, персональной информации.

Однако, вопреки вышеописанному, Кабмин убежден: предоставление соответствующим структурам доступа к банковской информации, якобы только усилит аналитический потенциал налоговиков и позволит ввести обновленный функционал для тех, кто добросовестно уплачивает налоги — дело касается составления проектов деклараций вместо самих налогоплательщиков, то есть отправления надлежащей отчетности в один «клик».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Раде намерены ввести налоги на «бытовые» доходы граждан.