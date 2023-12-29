О том, что во время массированной атаки российских войск вторжения на Украину, сегодняшним на территории соседней страны упал «неизвестны объект», вследствие чего польским лидером Анджеем Дудой объявлено о сборе экстренного совещания с военным командованием, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Канцелярии Президента Польши.

Как стало известно, предварительно польская армия информировала — в воздушное пространство страны залетел «неизвестный объект», однако согласно обновленным сведениям местных СМИ, данный «НЛО» все же оказался ракетой, упавшей в Вожучин-Цукровне Томашувского повета. К счастью, жертв и пострадавших среди населения — нет.

Отметим, что Дуда намерен провести встречу с главой своего оборонного ведомства Владиславом Косиняком-Камышем, начальником генштаба Веславом Кукулой и командующим Оперативным штабом Мацеем Клишем.

Ранее мы писали о том, что в МИД Украины жестко отреагировали на российскую комбинированную атаку.