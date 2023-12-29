О том, что «Кибер-Сопротивление» располагает письмом главкома ВМФ государства-террориста, в котором предлагается объявить траур в городе Новочеркасск вследствие внезапных смертей 74 захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, данный запрос удалось получить благодаря «взлому» электронной почты пропагандистки из телепроекта «НАШИ», транслирующегося каналом «Россия-1» (Ксении Гончаровой или же Шачиной).

В указанном документе сообщается о «выводе из строя» большей части личного состава корабля (74 — мертвы, и у 27 — ранения), подорванного в порту Феодосии Силами Обороны 26-го декабря, что можно увидеть ниже:

Ранее мы писали о том, как в британской разведке оценили влияние удара по «Новочеркасску» на логистику оккупантов.