О том, что страна-агрессор интенсивно готовится к «эффективному» продолжению войны с Украиной в следующем году, и потому количество «вбросов» со стороны Кремля будет только нарастать, пишет «НБН», ссылаясь на страницу ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно, самая основная проблема Москвы сейчас — единство социума и относительная стабильность в Украине, вопреки появлению некоторых внутриполитических противоречий, которые россияне намерены расширить.

В частности, Кремль запустит несколько «гибридных подрывных кампаний» на фоне продолжения интенсивных боевых действий, и это:

попытки дискредитации процесса мобилизации — «В Киеве не мобилизуют — все гуляют и веселятся»;

оказание содействия глобальному оттоку населения из страны — «Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС»;

внедрение раскола по региональному принципу — «Юго-восток воюет за интересы бандеровцев».

Ранее мы писали о том, зачем РФ ускоряет обучение младшего офицерского состава.