О том, что в нашей стране ожидаются значительные перемены в правилах ведения бизнес-деятельности для некоторых предпринимателей, пишет «НБН», ссылаясь на «Национальную стратегию доходов до 2030-го года», опубликованную на официальной странице Министерства финансов Украины.

Как стало известно, украинскими функционерами одобрен вышеуказанный документ, который скорректирует основы работы предпринимателей, уплачивающих налоги по упрощенной схеме.

В частности, 2-я и 3-я группы ФЛП будут объединены в одну, а юрлицам запретят «упрощенку», повысив ставку единого налога до 18 процентов. Кроме того, ФЛП 1-й группы, вместо фиксированного налога, будут обязаны платить отчисления с полученных доходов, составляющие от 3 процентов до 17 процентов, в зависимости от типа деятельности предпринимателя. Также, аграриям увеличат налог, мотивируя их к переходу на общую систему, а «упрощенцев» заставят использовать кассовые аппараты и вести полноценным учет товарооборота.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Раде намерены ввести налоги на «бытовые» доходы граждан.