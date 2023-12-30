О том, что потери «второй армии мира» в войне против Украины в текущем году существенно выросли, и Путину понадобится довольно продолжительный срок, чтобы вернуть расхваленный статус своим воякам, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В соответствии с данными, которыми располагает военная разведка Британии, в 2023-м году, усредненные ежедневные потери «освободителей» как убитыми, так и ранеными, достигли почти до 300 «двухсотых» в сутки, что превышает аналогичную статистику за 2022-й год.

Подобные потери российско-оккупационных войск указывают лишь на их деградацию, с одновременной трансформацией ВС РФ в «массовую армию» наихудшего качества, в особенности, после так называемой «частичной мобилизации» в сентябре 2022-го года.

Аналитики Минобороны Великобритании подчеркнули:

России, вероятно, понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений.

Кроме того, с учетом текущего темпа потерь россиян, при условии, что такая динамика сохранится и в 2024-м году, к 2025-му году Россия не досчитается (убитыми и ранеными) не менее 500 000 человек (общие потери СССР в Афганистане — около 70 000 человек).

Ранее мы писали о том, что росСМИ раскрывали масштаб потерь оккупантов за последние 2 недели, назвав имена ликвидированных высших офицеров ВС РФ.