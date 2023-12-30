О том, какие обновленные нормы вступили в силу с 29-го декабря текущего года, благодаря постановлению финучреждения-регулятора № 195, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального банка Украины.

Как стало известно, вышеописанными нововведениями:

будет облегчен доступ гражданам Украины к финансовой помощи — поставщикам платежных услуг достаточно предъявить справку о предоставлении документов для оформления паспорта;

расширяются возможности по экспорту и импорту электрической энергии — компании-поставщики смогут перечислять средства в пользу евро-офиса по распределению пропускной способности межгосударственных связей «Joint Allocation Office» (JAO);

гарантируется право гражданам иных государств на медицинское обслуживание — дополняется список исключений из запрета на осуществление транзакций по счетам резидентов РФ/РБ, на законных основаниях находящихся на территории Украины.

Ранее мы писали о том, что Нацбанк начнет плановые проверки финучреждений и компаний в 2024-м году.