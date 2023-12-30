О том, что российскими войсками вторжения, на взлетной полосе авиабазы в Краснодарском крае, изображены так называемые «самолеты-ловушки», якобы позволяющие ввести в заблуждение украинскую армию, пишет «НБН», ссылаясь на спутниковые фотоснимки, размещенные в X-аккаунте сотрудника «Американского института предпринимательства» (AEI) Брэди Африка.

Как стало известно, такие «художества» зафиксированы спутником на военном аэродроме в Приморско-Ахтарске — вояки страны-агрессора полагают, что подобные силуэты имитированных самолетов можно выдать за настоящие.

Следует отметить, что вышеуказанная база является одним из действующих объектов военной инфраструктуры РФ: авиация, которая там дислоцируются, регулярно применяется для атак на Украину.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW объясняли, что позволило РФ обойти ПВО Украины во время массированного удара 29-го декабря.