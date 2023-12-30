О том, что правительство не прекращает реформирование системы государственного управления, утвердив еще один документ, предусматривающий изменения в подходе к оплате труда госслужащих на основе квалификации должностей и уровня компетенций, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, обнародованное на официальной странице Кабмина Украины.

Ключевые поправки в процедуре начисления зарплаты чиновникам:

установлена минимальная сумма должностного оклада;

введен лимит на размер ежемесячного премирования.

В частности, с 1-го января следующего года аннулируются так называемые «стимулирующие выплаты», а максимальные премии не будут превышать 30 процентов от размера зарплаты. Кроме того, в этом же месяце, запланировано снижение численности вакансий госслужбы почти на 20 000 человек, и это только на первом этапе.

Предполагается, что все вышеуказанные изменения позволят сэкономить государственной казне не менее 8 млрд гривен, которые направят на оборонную сферу.

Ранее мы писали о том, что что премьер-министр Денис Шмыгаль дал окончательный ответ на то, будут ли задержки с выплатами пенсионных пособий и зарплат бюджетникам в 2024-м году.