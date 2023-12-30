О том, что «вторая армия мира» на протяжении последних 3-х дней активно использует ударные беспилотники, запуская не менее 100 единиц/ежесуточно, и это не все изменения в боевой обстановке, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера объединенного пресс-центра Сил Обороны Таврического направления Александра Штупуна, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Штупуна, российские войска вторжения не оставляют попыток взятия в окружение Авдеевки — на этом участке фронта, защитниками нашей страны, только за сутки, было успешно отбито 8 атак, как рядом со Степным, так и в окрестностях указанного первого указанного населенного пункта, включая и 21 штурм у Северного, Невельского и Первомайского.

Кроме того, оккупанты не прекращают бросать в бой большие группы «живой силы», и применять огромное количество бронетехники, намереваясь захватить зону западнее Вербового.

Ранее мы писали о том, что росСМИ раскрывали суммарные потери оккупантов за последние 2 недели и называли имена ликвидированных высших офицеров ВС РФ.