О том, что защитники нашей страны в ночь на 30-декабря осуществили удар беспилотниками по военным объектам государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».

Как стало известно, данная атака была совершена вовсе не 32-мя, а 70-ю беспилотниками различных типов — самые громкие «хлопки» раздавались в Брянске, где группа дронов-камикадзе «прилетела» в завод «Кремний Эл», являющийся самым крупным производителем электронных комплектующих для военной техники российских войск вторжения (дальнобойных ракет и боеприпасов для «Панцирей»).

Кроме того, серии взрывов прозвучали на идентичных объектах в Белгороде, Туле, Твери и Москве. Следует отметить, что вражеская ПВО смогла ликвидировать лишь небольшую часть украинских беспилотников, но существенное количество дронов-камикадзе результативно сработало по целям.

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