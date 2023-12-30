О том, что ночью этой субботы, 30-го декабря, «вторая армия мира» якобы сбила или перехватила 32 украинских дрона-камикадзе в небе над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями, и это не считая ракет, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Как утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессора, «киевский режим» попытался совершить атаку, запустив ударные беспилотники самолетного типа по нескольким объектам на территории РФ. Однако, если верить Минобороны РФ, все эти 32 украинских беспилотных летательных аппарата якобы ликвидированы над вышеуказанными российскими регионами.

Кроме того, ранее россияне заявляли — уничтожено 13 снарядов, запущенных из ракетных систем залпового огня (РСЗО) со стороны Украины по Белгородской области — в административном центре зафиксированы повреждения системы водообеспечения и разрушено 10 построек.

Ранее мы писали о том, что росСМИ раскрывали масштаб потерь оккупантов за последние 2 недели, назвав имена высших офицеров, ликвидированных в Украине.