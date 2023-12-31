О том, что собственникам квартир «принадлежат» и внутридомовые газовые коммуникации, обслуживание которых они вскоре будут обязаны оплачивать, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

Данное обслуживание затрагивает:

проверку газопровода и уплотнений переходников;

выявление утечек давлением воздуха;

обслуживание запорных вентилей и прочих устройств.

Не позднее, чем 5-го января 2024-го года, газоснабжающие компании разместят на своих страницах стоимость техобслуживания для каждого многоэтажного дома, включая и графики проведения техосмотров. Примерные цены на подобные работы — 155,5 гривны/ежегодно или 25,9 гривны/6 месяцев с каждой квартиры, в зависимости от сложности внутридомового газового оборудования.

Ранее мы писали, как у в Украине с 2024-го года могут вырасти тарифы на все коммунальные услуги.