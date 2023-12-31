О том, что российско-оккупационные войска вновь начали интенсивно использовать корректируемые авиабомбы, осуществив за последние 24 часа 16 авиаударов, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего ОСГВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, количество пехотных штурмов со стороны «освободителей» остается на прежнем уровне — наибольшая вражеская активность фиксируется рядом с Авдеевкой и на Марьинском направлении.

Кроме того, общие потери «второй армии мира», только за минувшие сутки, составили 466 человек в «живой силе» и 52 единицы бронетехники — ВС РФ не досчитается 8 танков, 7 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 32 беспилотников, 4 единиц спецтехники и 15 авто. Самое ценное, что «утилизировали» наши защитники — ЗРК «Бук-М», самоходная артиллерийская установка 2С19 «Мста-С» и самоходный миномет 2С4 «Тюльпан».

Ранее мы писали о том, что Штупун рассказывал, как изменилась тактика оккупантов на Таврическом направлении.