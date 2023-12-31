О том, что Минобороны РФ фактически подтвердило совершение нескольких военных преступлений своим «оправданием» масштабной атакой на Харьков, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, опубликованный «РБК-Украина».

По словам Юсова, «вторая армия мира» обстреляла исключительно гражданские объекты в Харькове, и ни один из никто из сотрудников военной разведки Украины вследствие данных атак не пострадал.

Таким образом, все заявления, озвученные официальными структурами страны-агрессора, — фактически отрытые признания в совершении РФ очередных военных преступлений, так как враги умышленно целили лишь «по гражданскому объекту и гражданской инфраструктуре», и ни одной военной цели не было поражено.

Ранее мы писали о том, что в МВД Украины показывали последствия вечернего обстрела Харькова.