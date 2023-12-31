О том, что доминирующая часть дронов-камикадзе, запущенных Украиной по военным объектам на территории РФ в ночь на 30-е декабря, успешно поразила намеченные цели, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу вашингтонского аналитического центра «Институт изучения войны» (ISW).

Аналитики «Института изучения войны» уверены — несоответствия между российскими и украинскими цифрами свидетельствуют, что ВСУ поразили множество обозначенных вражеских целей: по государству-террористу было запущено более 70 дронов-камикадзе, а согласно информации Минобороны РФ, сбито лишь 32 беспилотника.

Отметим, что украинские боевые дроны были направлены на российскую инфраструктуру и военно-промышленные объекты рядом с Тулой, Тверью, Брянском, Белгородом и Москвой.

Ранее мы писали о том, как выглядел результат попадания ракеты по административному зданию в российском Белгороде.