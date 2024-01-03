О том, что Слободская окружная прокуратура города Харьков инициировала начало досудебного расследования касательно фактов нарушения законов и обычаев войны, в соответствии с частью 1-й статьи 438-й «Уголовного кодекса Украины», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Как стало известно, из-за падения обломков модифицированных зенитных ракет от ЗРК С-300, сбитых силами и средствами украинских ПВО, частично разрушено общеобразовательное учреждение и повреждены корпуса детского сада. Также, в некоторых жилых домах выбиты оконные проемы.

На данный момент прокурорами, взаимодействующими со следователями Нацполиции, принимаются все необходимые меры для документирования военных преступлений «второй армии мира».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Гуменюк сообщала относительно отказа РФ от атак на энергетическую систему нашей страны.