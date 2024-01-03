О том, что в намерения польских фермеров входит возобновление блокирования въезда/выезда у КПП «Медыки-Шегини», уже с четверга, 4-го января, если правительство не предоставит письменных гарантий касательно выполнения их требований, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы протестующих Романа Кондрува, опубликованное в Polska Agencja Prasowa.

По cловам Кондрувы, сегодня, 3-го января, участники блокады примут решение о продолжении акцию протеста — если вышеуказанное письменное подтверждение так и не будет получено, то данный пункт пропуска снова перекроют с 9 часов утра завтрашнего дня.

Кроме того, лидер протестующих заявил — как местная полиция, так и кризисная группа, сопровождающие «конфликт» на границе, поставлены в известность относительно «продолжения протеста», до предоставления письменных гарантий, которые позволят автоматически прекратить акцию.

Ранее мы писали о том, что заявлял Дональд Туск об урегулировании приграничного «транспортного кризиса».