О том, что «вторая армия мира» несколько уменьшила количество пехотных штурмов, однако в течение вторых суток непрерывно и достаточно активно наносит авиаудары, включая обстрел позиций Сил Обороны из различных артиллерийских средств, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, на данном этапе войны, наиболее высокая вражеская активность фиксируется радом с Авдеевкой и на Марьинском направлении.

Впрочем, несмотря на такую интенсификацию со стороны путинской армии, защитники Украины смогли «утилизировать» 386 «хороших русских» и 40 единиц военной техники, помимо одного склада с боеприпасами.

В частности, только на протяжении последних 24-х часов, «освободители» не досчитались:

3 боевых бронированных машин;

6 артиллерийских систем;

14 дронов;

14 автомобилей и единиц спецтехники.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Путин в очередной раз заявил — государство-террорист якобы воюет не с Украиной, а со всеми странами Запада.