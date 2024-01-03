О том, что ежемесячные страховые выплаты связаны с категорией потери трудоспособности (процентно), и рассчитываются на основе среднемесячной зарплаты, которую гражданин получал до утраты здоровья, пишет «НБН», ссылаясь на статью 36-ю ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованного на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, размеры страховых выплат для нетрудоспособных лиц выглядят нижеуказанным образом:

исходя из того, что минимальное страховое отчисление (ежемесячное) привязано к 100-процентой утрате трудоспособности, и не может быть ниже «минималки» — это 7 100 гривен;

предельная сумма вышеуказанной страховой выплаты, не может быть более, чем 4-ре «минималки» — 28 400 гривен.

При этом, следует знать, что выплачивать такие суммы, назначенные работникам в этом январе, смогут не ранее февраля текущего года.

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