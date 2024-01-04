О том, что с 9 часов утра этого четверга, 4-го января, со стороны Польши у пункта пропуска «Медыка», смежного с украинским КПП «Шегини», фермеры снова начали блокировать движение грузового транспорта, как минимум до 3-го февраля, пишет «НБН», ссылаясь на заявление лидера организации аграриев «Подкарпатское обманутое село» Романа Кондрува, опубликованное «Укринформом».

По словам Кондрувы, он намерен настаивать на подписании двустороннего соглашения, заключенного между Министерством сельского хозяйства и фермерами, — только в этом случае акция протеста будет приостановлена «как можно скорее».

Следует отметить, что поляки станут пропускать не более 3-х фур в час, исключив из очередности лишь грузовики с военной/гуманитарной помощью, а также взрывоопасными веществами и скоропортящимися продуктами.

Ранее мы писали о том, когда Туск анонсировал прекращение блокировки украинско-польской границы.