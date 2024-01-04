О том, что на данном этапе, не менее половины жителей Мелитополя составляют особы, завезенные из РФ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале мэра указанного города Ивана Федорова.

По словам Федорова, поначалу захватчики довели местных жителей до полной нищеты, а потом, посредством оккупационного центра занятости, предложили безработным украинцам выехать на заработки в РФ. При этом, взамен украинского населения на ВОТ Запорожья завозят российских «гастарбайтеров».

Таким образом, сейчас около 50 процентов населения Мелитополя является неместными: на протяжении 2-х лет оккупации, около 90 000 граждан вынужденно переехали в другие населенные пункты Украины и мира, и в городе осталось лишь 60 000 коренных жителей, и примерно такое же количество «понаехало из вражеской страны».

Ранее мы писали о том, что Федоров раскрывал способы продвижения «кандидатуры» Путина в Мелитополе накануне псевдовыборов.