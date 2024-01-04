О том, каким образом изменятся заработные платы граждан, работающих «на государство», информирует «НБН», ссылаясь на ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2024-й год», опубликованный на официальной странице ВРУ.

В частности, с текущего месяца, сумма «минималки» прибавит 400 гривен — до 7 100 гривен, а с приходом апреля 2024-го года — вырастет на 900 гривен (до 8 000 гривен).

Учитывая, что к размеру минимальной зарплаты «привязаны» и должностные оклады (тарифные ставки) сотрудников различных госучреждений или подобных организаций бюджетной сферы (так называемых «бюджетников»), их небольшие доходы также вырастут в нижеуказанном порядке:

с января денежное поощрение работника по 1-му тарифному разряду ЕТС «подскочит» до 3 190 гривен;

с апреля сумма идентичного вознаграждения за труд увеличится до 3 600 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в 2024-м году подрастут зарплаты бойцов «Армии восстановления».