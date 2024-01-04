О том, что уже получены доказательства касательно планов захватчиков о встраивании в крылатые ракеты воздушного базирования X-32 кассетных боеприпасов, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, неравнодушные россияне смогли предоставить ЦНС пакет документации с Дубненского машиностроительного завода, на котором захватчики производят ракеты для последующих атак на гражданскую инфраструктуру Украины. В частности, оборонным ведомством страны-агрессора, еще в октябре прошлого года, поставлена задача местным инженерам относительно модернизации крылатых ракет установкой кассетного блока с суббоеприпасами.

Стоит отметить, что на данный момент в нашей стране не фиксировались случаи использования россиянами подобных ракет, однако по этой причине, украинцам следует оперативно реагировать на звуки «воздушной тревоги», поскольку враги пренебрегают нормами международного права, и готовы применить более смертоносное оружие против гражданского населения.

Ранее мы писали о том, что в Кировоградской ОВА рассказывали о последствиях российской ракетной атаки на Кропивницкий 4-го января.