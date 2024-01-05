О том, что в южной части нашей страны, воздушно-десантные войска государства-террориста, судя по всему, смогли достигнуть минимально возможного прогресса в обновленной попытке прорыва украинских оборонных позиций на Левобережье Днепра у села Крынки, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В соответствии с данными, которыми располагает военная разведка Британии, на севере Украины, в окрестностях Купянска, Западной группировкой «второй армии мира» не прекращается ведение широкомасштабной, но фактически безрезультатной наступательной операции. При этом, на данном этапе, на севере Донетчины, защитники Украины удерживают стабильность на линии фронта, учитывая небольшие штурмы оккупантов в районе Бахмута.

Также, в центре Донецкой области продолжаются интенсивные бои за Авдеевку, тогда как «освободители», в конце прошлого года, все же закрепили собственные достижения у Марьинки, продвинувшись к западной окраине данного населенного пункта после 9-ти лет боев за эту местность.

Ранее мы писали о том, что СМИ заявляли — оккупанты запланировали новое наступление под Харьковом 15-го января.