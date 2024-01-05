О том, что идентификацию можно осуществить в формате видеоконференции, с помощью смартфона/планшета/ПК, но лучше заранее знать, какие вопросы станут задавать госслужащие, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «На пенсии».
В частности, пенсионеров попросят:
- дать согласие на идентификацию с фото- и видеофиксацией особы и предоставленной документации;
- назвать ФИО, а также дату и место рождения;
- уточнить реквизиты паспорта (серию, номер, дату выдачи, уполномоченный субъект, выдавший документ, срок действия, уникальное нумерование в «Едином демографическом госреестре»);
- назвать ИНН (если его нет — рассказать, когда от него отказались);
- перечислить реквизиты пенсионного удостоверения;
- назвать номер телефона, адрес э-почты, зарегистрированное/фактическое место проживания;
- рассказать о дате предыдущего обращения в органы ПФУ и поднятом там вопросе, включая то, в каком городе это было.
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