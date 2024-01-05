О том, что идентификацию можно осуществить в формате видеоконференции, с помощью смартфона/планшета/ПК, но лучше заранее знать, какие вопросы станут задавать госслужащие, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «На пенсии».

В частности, пенсионеров попросят:

дать согласие на идентификацию с фото- и видеофиксацией особы и предоставленной документации;

назвать ФИО, а также дату и место рождения;

уточнить реквизиты паспорта (серию, номер, дату выдачи, уполномоченный субъект, выдавший документ, срок действия, уникальное нумерование в «Едином демографическом госреестре»);

назвать ИНН (если его нет — рассказать, когда от него отказались);

перечислить реквизиты пенсионного удостоверения;

назвать номер телефона, адрес э-почты, зарегистрированное/фактическое место проживания;

рассказать о дате предыдущего обращения в органы ПФУ и поднятом там вопросе, включая то, в каком городе это было.

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