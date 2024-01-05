О том, что сегодня Украина якобы попыталась осуществить удар нетипичной ракетой по территории Крымского полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, обнародованное в официальном Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.

Как стало известно, 5-го января, около 12 часов 30 минут дня (по времени Москвы), российская ПВО якобы пресекла попытку Киева в осуществлении атаки с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на ВОТ Крымского полуострова.

В частности, дежурные средства и силы ПВО РФ, «обнаружили и уничтожили» ракету над северо-западной частью вод Черного моря.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что сегодня бойцы Главного управления Министерства обороны Украины совершили очередной рейд в логово захватчиков на территории Российской Федерации.