О том, что вечером пятницы, 5-го января, российско-оккупационные войска вторжения совершили очередную атаку на указанный регион, попав в объект гражданской инфраструктуры, из-за чего есть как погибшие, так и раненые, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам Прокудина, данный ракетный удар был нацелен на аграрное предприятие, расположенное в селе Ингулец. Как стало известно, в результате этого обстрела, ранения, несовместимые с жизнью, получил 35-летний местный мужчина.

Кроме того, разнообразные травмы — у 60-летней гражданской особы, которой уже оказана необходимая медпомощь в больнице, и в дальнейшем лечение будет проходить в амбулаторном формате.

Ранее мы информировали о том, как российские захватчики жалуются на то, что потери «второй армии мира» на Херсонщине продолжают расти.