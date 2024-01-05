О том, что в вышеописанном комитете ВРУ сегодня, 5-го января, целиком одобрили смещение Безуглой с поста зампредседателя данной парламентской структуры, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря комитета полковника СБУ Романа Костенко, опубликованное «Укринформом».

По словам Костенко, первым рассмотренным на заседании комитета вопросом, стало снятие Безуглой, при этом, абсолютно все члены вышеуказанной структуры полностью поддержали такую инициативу. Впрочем, ожидается рассмотрение этого важного вопроса в Верховной Раде Украины, но уже можно утверждать одно — Безуглая останется членом комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Ранее мы информировали о том, что Рада в первом чтении одобрила введение штрафов за нарушение комендантского часа.