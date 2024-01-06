О том, что Евросоюз рассматривает возможность выделения альтернативного пакета финансовой помощи Украине на случай, если в ходе саммита, запланированного на 1-е февраля, лидерам стран Европы не удастся утвердить 4-летнюю программу поддержки нашего государства, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, прозвучавшее на пресс-конференции при участии премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, и опубликованное YouTube-каналом «European Commission».

По словам фон дер Ляйен, ключевым приоритетом нового саммита является достижения согласия всех 27 стран Евросоюза, однако в Еврокомиссии уже работают над операционными решениями, которые могут быть использованы в обратном случае.

Кроме того, глава Еврокомиссии напомнила — накануне Нового года, Европа уже перечислила Украине 1,5 млрд евро в качестве последнего транша из общей программы поддержки в размере 18 млрд евро на 2023-й год.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в партии «Слуга народа» называли сроки интеграции Украины в Евросоюз.