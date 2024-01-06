О том, что частичное уничтожение данного командного пункта негативно отразилось не только на системе ПВО Крымского полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, помимо вышеописанных ухудшений системы обороны полуострова, на данный момент находящейся «в режиме экстренного переформатирования», разрушение вражеского командного пункта отразилось и на морально-психологическом состоянии путинской армии.

В частности, падение морального духа захватчиков фиксируется при радиоперехватах, а также исходя из общего развития боевых событий, например, экстренной замены и передислокации подразделений.

Спикер ОК «Юг» акцентировала:

Пунктов и мест сосредоточения врага развернуто много. Происходит постоянное маневрирование.

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» рассказывали, какие вражеские цели были уничтожены после удара по Евпатории.