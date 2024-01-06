О том, что глава Министерства сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, в эту субботу, 6-го января, намерен подписать в Жешуве определенные договоренности с бастующими фермерами, которые должны поспособствовать деблокированию пограничного перехода «Медыка-Шегини», пишет «НБН», ссылаясь на местное издание Rzeczpospolita.

Как стало известно, глава польского сельскохозяйственного ведомства предоставит письменные обязательства, касающиеся выполнения 3-х ключевых требований протестующих аграриев, в частности:

о предоставлении субсидиарных выплат на выращивание/обработку кукурузы;

о гарантиях на отказ в повышении ставок налогообложения;

о выплатах «дешевых» кредитов.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Туск еще в декабре обещал быструю деблокировку украинско-польской границы.